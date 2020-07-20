Aksal: Katılım yolunun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aksal: Katılım yolunun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılacak

Saat 11.30 sıralarında Keşan Küçük Sanayi Sitesi'nin alt kısmındaki bağlantı yoluna gelen; Aksal ve Helvacıoğlu, asfalt dökme çalışması yürüten Kara Yolları ve Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine kolaylıklar diledi.

Aksal: Katılım yolunun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılacak
20.07.2020 08:44 | Son Güncelleme: 20.07.2020 08:48

AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 19 Temmuz 2020 Pazar günü, Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ne katılım yoluyla ilgili alanda yürütülen asfalt dökme çalışmalarıyla ilgili yerinde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalarla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ne girişi kolaylaştıran ve bölgenin ticaret potansiyelini artıracak çalışmayla ilgili basın mensuplarına bilgi veren Helvacıoğlu, "Belediyemiz ve Karayollarımız işbirliğinde Keşan Küçük Sanayi Sitemize katılım yolu olarak 1300 metrelik bir yol yapıyoruz. Kısmet olursa önümüzdeki Çarşamba günü yolumuzu açmak istiyoruz. Sanayi sitemize kısmetse bayram hediyemizi yetiştireceğiz. Muhtar Ali Çevikel Caddemizde beton yol çalışmamızı bitirdik, katılım yolunu Bolayır Caddesi'yle birleştiriyoruz. Vekilimizle birlikte bu yolu çok ciddi şekilde planladık, hızlı adımlar ve görüşmelerle mutlu sona ulaşıyoruz. Keşan'ımıza, bölge halkımıza ve sanayi esnafımıza hayırlı olsun. Keşan olarak tarihi bir an yaşıyoruz. Daha önce ana yoldan Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ne hiç bağlantı yolu yapılmamış. Sanayi ana yolun hemen kenarına yapılmış ancak ana yoldan giriş yoktu. Biz bunu çok büyük bir ihtiyaç olarak gördük ve çok kısa zamanda hayata geçiriyoruz. Çamlıkent Taksi'nin bulunduğu alandan Anafartalar İlkokulu'nun bulunduğu alana kadar yolumuzu tamamlamış oluyoruz. Vekilimizin desteğiyle çalışıyoruz. İnandık mı yaparız. Durmadan yolumuza devam ediyoruz. Tüm kurum ve STK'larımızla birlikte çalışıyoruz. Keşan'ın birliği ve bütünlüğü şu anda da görülen dayanışmasından kaynaklanıyor. Vekilimize de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanlığı hayırlı olsun. Vekilimiz kırmızı 41 plaka araçla Keşan'ımıza geldi. Çok gururlandık. Gücümüz daha da arttı. Yolunuz açık olsun. Bizlere ve çalışmalarımıza destek veren tüm hemşehrilerimize de çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanlığı görevini sürdüreceğini anlatan AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal da konuşmasında şunları aktardı: "Cumhurbaşkanımız görevimizi tevdi ederek tüm Edirneli hemşehrilerimize selam sev sevgilerini iletti. Edirnemize layık olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Verilen her görev Edirne'mize hizmet olarak dönecek. Sanayiye giriş yolu yıllardan bu yana Keşan'ımızın kanayan yarasıydı. Ana yolun hemen yanında olan sanayiye araçlar giremiyordu. Katılım yolunun önemi her geçen gün daha da iyi anlaşılacak. 18 Mart 2022 yılında Çanakkale Köprüsü tamamlanacak. Çanakkale Köprüsü tamamlandığında yapılan çalışmalara göre Gaziantep'ten yola çıkan TIR bu yolu kullanacak. Bölgemiz yerleşim olarak çok önemli bir yerdeydi daha da önem kazanacak. Başkanımız Muhtar Ali Çevikel Caddesi'yle Keşan şehir içi trafiğini de rahatlatıyor."

İncelemelere; Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu ile İl Genel Meclisi Üyesi İsmail Keleş de eşlik etti.

Kaynak: Bültenler

Manşet

Haberler

Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi Magazin
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti Dünya
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi Spor
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş hayatını kaybetti
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Metiner'in 'Soylu yokken ben vardım' sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
6'ncı kattan düşen doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi
'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Bir buçuk tonluk 'Polat Alemdar' isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Bir buçuk tonluk "Polat Alemdar" isimli dana, 55 bin liradan alıcısını bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Akçay Bülent Turan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Hande Yener İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Selçuk İnan Bülent Korkmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Twitter Beşiktaş Otomobil Şampiyon
Şu an buradasınız: Aksal: Katılım yolunun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 08:48:30. #1.14#
title