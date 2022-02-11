Aksakallar Konseyi nedir? Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi üyeleri kimler?

Türk Devletleri Teşkilatı 12. Aksakallar Konseyi Toplantısı İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini kabul edecek. Peki, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi üyeleri kimler? Aksakallar Konseyi nedir?

AKSAKALLAR KONSEYİ NEDİR?

Türk Konseyi'nin ilk Zirve Toplantısı "Ekonomik ve Ticari İşbirliği" temasıyla 20-21 Ekim 2011 tarihlerinde Almatı'da gerçekleştirilmiştir, Toplantı vesilesiyle, Konsey'in kurumsallaşmasına ilişkin anlaşma ve tüzükler sonuçlandırılmıştır. Ayrıca, Zirve münasebetiyle, üye ülkelerin iş çevrelerini bir araya getirecek Türk İş Konseyi tesis edilmiştir.

"Teşkilatın ana karar organı, Dönem Başkanlığı'nı üstlenen ülke (alfabetik sıraya göre) tarafından başkanlığı yürütülen Devlet Başkanları Konseyi'dir. Faaliyetler İstanbul'da yerleşik Sekreterya tarafından koordine edilmekte ve desteklenmektedir. Halihazırda Dönem Başkanlığı Türkiye tarafından yürütülmektedir.

Türk Devletleri Teşkilatı aynı zamandaAnkara'da bulunan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Bakü'de bulunan Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Nur-Sultan'da bulunan Uluslararası Türk Akademisi, yine Bakü'de bulunan Türk Kültür ve Miras Vakfı ve İstanbul'da bulunan Türk Ticaret ve Sanayi Odasıgibi mevcut işbirliği mekanizmaları için bir şemsiye kuruluş niteliğindedir."

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi üyeler

AKSAKAL NE DEMEK?

TDK sözlükte aksakal kelimesinin anlamı yer almaktadır. Aksakal; bir meslekte yaşça, kıdemce ileride ve yetenek bakımından üstün niteliğe sahip olan kimse, duayen gibi anlamlara gelmektedir.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın Organları

» Devlet Başkanları Konseyi,

» Dışişleri Bakanları Konseyi,

» Aksakallar Konseyi,

» Kıdemli Memurlar Komitesi

» Sekreterya

Türk Devletleri Teşkilatı aynı zamandaAnkara'da bulunan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Bakü'de bulunan Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Nur-Sultan'da bulunan Uluslararası Türk Akademisi, yine Bakü'de bulunan Türk Kültür ve Miras Vakfı ve İstanbul'da bulunan Türk Ticaret ve Sanayi Odasıgibi mevcut işbirliği mekanizmaları için bir şemsiye kuruluş niteliğindedir."

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