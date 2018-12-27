Aksakal'dan "Yeni Yıl" Mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Öncelikle kavga ve ayrıştırma olmadan birlik ve beraberliği, milletçe sırt sırta vermeyi başarmalıyız. Siyaset kurumlarını temsil edenler de buna öncülük yapmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, "yeni yıl" dolayısıyla yayımladığı mesajda, ekonomik ve demokratik yaşama dair verilerin en alt düzeylerde seyrettiği, sevgi, saygı, tahammül ve hoşgörü duygularının mumla arandığı bir yılın daha geride kaldığını ileri sürdü.

Bu yıl halkın geleceğe yönelik umutlarını besleyecek en küçük bir gelişmenin yaşanmamış olmasının, toplumsal bir sessizliği ve çaresizliği de beraberinde getirdiğini iddia eden Aksakal, Türkiye'nin de yer aldığı coğrafyada binlerce yıldır yaşanan sorunların birbirine sarmal olmuş özellikleri sebebiyle, iradesi ve milli duruşu güçlü siyasi aktörlere duyulan ihtiyacın varlığının bugün daha çok öne çıktığını ifade etti.

Yeni ve örtülü bir paylaşım savaşının yaşandığı bölgede Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği olgusunun yadsınamayacak bir gerçek olduğuna işaret eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu tespitten hareketle öncelikle kavga ve ayrıştırma olmadan birlik ve beraberliği, milletçe sırt sırta vermeyi başarmalıyız. Siyaset kurumlarını temsil edenler de buna öncülük yapmak zorundadır. Yeni yıla bu gerçeklerin varlığında girdiğimiz gibi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin yoğunluğu ve karmaşasını göğüsleme zorunluluğu, yapılması gerekenleri erteleme ya da gündem dışında tutma hakkını bizlere veremez. Bu duygu ve düşüncelerle 2019'un tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesi dileğiyle ülkemiz ve bölgemizde huzurun, barışın, kardeşliğin pekişmesine vesile olmasını yürekten temenni ediyor, halkımızın yeni yılını kutluyorum."

Kaynak: AA