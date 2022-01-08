Aksa Şehitleri Tugayı, kanser hastası Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını istedi

Filistin'de Fetih hareketine bağlı Aksa Şehitleri Tugayı, İsrail'i, kanser hastası Filistinli tutuklu Nasır Ebu Humeyd'i "yavaş yavaş öldürmekle" suçladı.

Aksa Şehitleri Tugayı, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ocak'ta İsrail'in güneyindeki Barzilai Hastanesi'ne kaldırılarak solunum cihazına bağlanan Filistinli tutuklu Ebu Humeyd hakkında açıklamada bulundu.

Ramallah'ın orta kesimindeki El-Emari Mülteci Kampı girişinde toplanan onlarca maskeli ve silahlı kişi tarafından okunan açıklamada, İsrail, Ebu Humeyd'i yavaş yavaş öldürmekle suçlandı.

Açıklamada, Ebu Humeyd'in durumunun yakından takip edildiği ve başına kötü bir şey gelmesi durumunda İsrail'e merhamet edilmeyeceği ve karşılık verileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Filistin yönetiminden, Ebu Humeyd'in serbest bırakılması için harekete geçmesi istendi.

İşgale direnmek ve Aksa Şehitleri Tugayı'nın kuruluş sürecinde yer almak suçlamasıyla 2002'de tutuklanan Ebu Humeyd, 7 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Filistin Esirler Cemiyeti, kanser hastası olan Ebu Humeyd'in sağlık durumunun kötüleştiğini ve hastaneye nakledildiğini belirtmişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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