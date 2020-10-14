Aksa Jeneratör yeni üretim ve ticaret merkezini Hollanda'da açtı
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Aksa Jeneratör yeni üretim ve ticaret merkezini Hollanda'da açtı

14.10.2020 15:09 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:13
Aksa Jeneratör yeni üretim ve ticaret merkezini Hollanda'da açtı

Aksa Jeneratör, global büyüme stratejisi kapsamında yeni üretim ve ticaret merkezini Hollanda'da açtı.

Aksa Jeneratör, global büyüme stratejisi kapsamında yeni üretim ve ticaret merkezini Hollanda'da açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Jeneratör, Hollanda'da Avrupa'nın en büyük limanına ev sahipliği yapan Rotterdam bölgesinde yeni üretim ve ticaret merkezini faaliyete geçirdi. Şirket, bu yatırımıyla küresel pazar payını artırmayı hedefliyor.

Aksa Jeneratör, yeni tesisinde Avrupa menşeli yenilikçi ve çevreci yeni nesil ürünlerle Batı Avrupa'ya ve hedef pazarlara odaklanacak.

Öte yandan, Avrupa'nın sürdürülebilirlik hedefleri paralelinde sektörün dönüşümüne öncelik etmek isteyen şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarının da kullanıldığı, ekonomik, verimli ve çevreye duyarlı bir teknoloji olma özelliğiyle öne çıkan hibrit jeneratör sistemlerini de Avrupa pazarına sunmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan Özer, "Hollanda tesisimizin de faaliyete geçmesiyle 5 kıtada yer alarak 2025 yılına kadar dünyanın 3 büyük jeneratör üreticisinden biri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde global ayak izimizi ve pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda farklı çalışmalarımızı ve yatırım planlarımızı hayat geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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