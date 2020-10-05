Aksa Jeneratör, TEKNOFEST 2020'ye kesintisiz enerji sağladı

Aksa Jeneratör, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e enerji sponsorluğunu bu yılda başarıyla gerçekleştirdi.

Aksa Jeneratör, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e enerji sponsorluğunu bu yılda başarıyla gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Jeneratör, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülkenin önemli kurum ve şirketlerinin destekleriyle düzenlenen ve bu yıl 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020'ye kesintisiz enerji sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan Özer, her yıl olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST'in enerji sponsoru olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını destekleyen ve toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu önemli festivalin yıllardır enerji sponsorluğunu üstlenmek bizim için çok gurur verici. Uzman mühendislik anlayışımız ve Ar-Ge alanındaki yatırımlara değer veren bir şirket olarak Türkiye'nin bu büyük teknoloji festivalinde sponsorluğun yanı sıra standımızla da yer aldık. Özellikle lise ve üniversite öğrencisi gençlerin bir araya geldiği bu teknoloji festivali sayesinde, bir Türk şirketi olan Aksa Jeneratör'ün küresel sektörde ilk 5'te yer aldığını ve dünyanın her yerine ürün sağladığını öğrenmelerinin onların gelecek vizyonuna çok büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aksa Jeneratör olarak ülkemizin ilk havacılık, uzay ve teknoloji sektörü festivaline kesintisiz enerji desteği vermekten mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş