AKSA Jeneratör ile Harbiye'de Eğlence Kesintisiz Akıyor

"Eğlence kesintisiz aksa" diyen AKSA Jeneratör, bu yaz 3 bin 972 kişilik oturma kapasitesiyle şehrin en önemli açık tiyatro, konser ve gösteri mekanı olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konserlere enerji desteği verdi. Açıkhava Sahnesi'nin muhteşem ambiyansında gerçekleşen konserlerde, AKSA Jeneratör sayesinde müzik de eğlence de kesintisiz devam etti.

AKSA Jeneratör, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde kullandığı süper sessiz mobil jeneratörler sayesinde gürültü kirliliğinin de önüne geçti. Bu tip organizasyonlar için tasarlanan özel ses izolasyon malzemesiyle yalıtılmış süper sessiz jeneratörler sayesinde konserler keyifle devam etti. Konserler esnasında yaşanan elektrik kesintisinin geri dönüşü olmadığı için tüm ses ve ışık enerjisi, AKSA'nın şebeke olmadan senkron çalışan jeneratörleri tarafından sağlandı.

