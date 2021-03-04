Aksa Jeneratör, Europgen'in üyesi oldu

Aksa Jeneratör, Avrupa'nın ve dünyanın en saygın jeneratör üreticilerinin bulunduğu platformlardan biri olan Europgen'in üyesi oldu.

Aksa Jeneratör, Avrupa'nın ve dünyanın en saygın jeneratör üreticilerinin bulunduğu platformlardan biri olan Europgen'in üyesi oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Aksa Jeneratör'ün yakın zamanda Hollanda'da açılan Yeni Ticaret Merkezi ile Avrupa'daki etki alanını daha da genişlettiği, şirketin Europgen üyeliğiyle birlikte de global marka değerini her geçen gün artırdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Pazarlama Genel Müdürü Abidin Volkan Karaçalı, global büyüme stratejileri doğrultusunda dünyanın en prestijli platformlarından birine katıldıkları için gurur duyduklarını ifade etti.

Karaçalı, bu üyelikle Avrupa başta olmak üzere dünya çapında sektörleriyle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etme fırsatını yakalayacaklarını kaydederek, "Küresel boyutta sektörün karar vericileri arasında olmak şirketimiz için oldukça önemli bir adım. Hollanda tesisimizin de faaliyete geçmesi ile 3 kıtada yer alarak 2025 yılına kadar dünyanın 3 büyük jeneratör üreticisinden biri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bireysel kullanımdan dev projelere uzanan geniş yelpazedeki ürün ve uygulamalarımızla jeneratör pazarında çok kısa bir sürede dünya markası haline geldik. Önümüzdeki dönemde de global ayak izimizi ve pazar payımızı artırma hedeflerimiz doğrultusunda farklı çalışmalarımızı ve yatırım planlarımızı hayat geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu