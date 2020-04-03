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Aksa Jeneratör, Güney Kore, Ekonomi

Aksa Jeneratör'e sekizinci kez "Yılın En İyi Müşterisi" ödülü

Aksa Jeneratör, Güney Kore merkezli ağır sanayi şirketi Doosan Heavy Industries & Construction tarafından verilen "Yılın En İyi Müşterisi" ödülünün sekizinci kez sahibi oldu.

03.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:42
Aksa Jeneratör'e sekizinci kez

Aksa Jeneratör, Güney Kore merkezli ağır sanayi şirketi Doosan Heavy Industries & Construction tarafından verilen "Yılın En İyi Müşterisi" ödülünün sekizinci kez sahibi oldu.

Aksa Jeneratör tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, "Yılın En İyi Müşterisi" ödülünü, Güney Koreli şirketin tüm dünyadaki müşterileri arasında yaptığı değerlendirmeler sonucunda sekizinci kez almaya hak kazandı.

Söz konusu ödül, Güney Koreli şirketin bu yıl Middle East Energy 2020 Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği törende verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan Özer, söz konusu ödülün şirketin dünyanın en iyileri arasında yer aldığının bir göstergesi olarak motivasyonlarını artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en hızlı büyüyen altyapı destek firması tüm müşterileri arasında yaptığı bir değerlendirme sonucunda Aksa Jeneratör olarak bu yıl da Yılın En İyi Müşterisi ödülüne layık görüldük. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarımızı tüm dünyada bir kez daha kanıtlamış olduk. 2025'e kadar dünyada en büyük ilk üç üretici firmadan biri olma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle Asya pasifik, Afrika, Amerika kıtaları ve Hindistan gibi ülkelerde yeni yatırımlar ve ortaklıklarla global jeneratör pazarında yerimizi sağlamlaştırırken yükselme stratejimizi de uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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