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Aksa Enerji, Özbekistan'daki santrallerinde yıl sonunda üretime başlamayı hedefliyor

AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Aksa Enerji, Özbekistan'daki santrallerinde yıl sonunda üretime başlamayı hedefliyor

Aksa Enerji, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ve Buhara'da toplam 740 megavatlık doğal gaz kombine çevrim santrallerinde yıl sonunda üretime geçmeyi hedefliyor.

Aksa Enerji, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ve Buhara'da toplam 740 megavatlık doğal gaz kombine çevrim santrallerinde yıl sonunda üretime geçmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji Türkiye, KKTC, Gana, Madagaskar ve Mali'den sonra Özbekistan'da yatırımı devam eden enerji santralleriyle faaliyetlerini üç kıta ve altı ülkeye taşıyor.

Şirketin bugüne kadar imzaladığı en uzun vadeli dolar bazlı alım garantili anlaşması olan projede, Taşkent'teki toplam 470 megavatlık iki ayrı santralin 240 megavatlık bölümünün bu yıl aralıkta faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kalan 230 megavatlık kısım ise Ocak 2022'de devreye girecek.

Buhara'daki 270 megavat kapasiteye sahip santral ise Şubat 2022'de elektrik üretimine başlayacak.

Söz konusu santrallerin devreye girmesiyle Aksa Enerji'nin toplam kurulu gücü 2 bin 706 megavata ulaşacak.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri
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