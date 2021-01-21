Aksa Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı, Kongo Cumhuriyeti ile imtiyaz sözleşmesi imzaladı
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Aksa Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı, Kongo Cumhuriyeti ile imtiyaz sözleşmesi imzaladı

21.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:30
Aksa Enerji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı, Kongo Cumhuriyeti ile imtiyaz sözleşmesi imzaladı

Aksa Enerji Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo ile Kongo Cumhuriyeti arasında imtiyaz sözleşmesi imzalandı.

Aksa Enerji Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo ile Kongo Cumhuriyeti arasında imtiyaz sözleşmesi imzalandı.

Aksa Enerji Üretim AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bugün itibarıyla Aksa Enerji Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Aksa Energy Company Congo ile Kongo Cumhuriyeti arasında Pointe-Noire şehrinde bulunan 50 megavat kurulu güce sahip doğal gaz santralinin 30 yıl süre ile işletme hakkına yönelik bir imtiyaz sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşma çerçevesinde, 50 megavat kurulu gücün Aksa Energy Company Congo tarafından kapasite artışı yatırımı yapılarak 100 megavata çıkarılacağı bildirilen açıklamada, doğal gaz tedarikinin Kongo'dan çıkarılan yerli doğal gazdan yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Üretilen elektriğin ise mevcut iletim sistemi üzerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne ihraç edilmesinin planlandığı aktarılan açıklamada, "Öte yandan, şirketimiz tarafından yayımlanan 22 Ekim 2019 tarihli özel durum açıklamasında, Kongo Cumhuriyeti'nde doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için ön lisans alındığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bahsi geçen projelerle ilgili çalışmalar yapılmakta olup gelişmeler oldukça kamuoyuyla bilgi paylaşımı yapılacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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