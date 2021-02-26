Aksa Enerji'nin net karı, geçen yıl yüzde 43 arttı
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Aksa Enerji'nin net karı, geçen yıl yüzde 43 arttı

26.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:52
Aksa Enerji'nin net karı, geçen yıl yüzde 43 arttı

Türkiye'nin halka açık en büyük enerji şirketlerinden Aksa Enerji Üretim AŞ'nin net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 43 artış gösterdi.

Türkiye'nin halka açık en büyük enerji şirketlerinden Aksa Enerji Üretim AŞ'nin net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 43 artış gösterdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, geçen yılki ana ortaklık net karının yüzde 43 artarak 470 milyon liraya yükseldiği açıklandı.

Pandemi koşullarına rağmen küreselleşme vizyonuyla yurtdışında santral yatırımlarına hız kesmeden devam eden Aksa'nın cirosu geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak 7,2 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, zorlu bir yılı başarılı sonuçlarla geride bıraktıklarının altını çizerek, "Kovid-19 salgını ekonomileri ve iş dünyasını olumsuz etkilese de yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce ulaşacak santrallerimiz için anlaşmalarımızı tamamladık. 2021 yılı başında Irak'a enerji ihraç etmeye başladık. Afrika kıtasındaki farklı ülkelerde santral yatırımlarımıza 2021 yılı içerisinde Kongo'yu da ekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Küreselleşme vizyonu ile ilerlediklerini belirten Kazancı, "Sürdürülebilir büyümemize uluslararası arenadaki yatırımlarımızla devam ediyoruz. Acil enerji ihtiyacı olan bölgeler her zaman önceliğimiz. Bu anlamda Afrika'dan Asya'ya ve Latin Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada yeni yatırım fırsatları gündemimizde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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