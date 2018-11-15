Aksa Enerji, Net Satış Beklentisini İlk 9 Ayda Karşıladı

Aksa Enerji geçtiğimiz günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden Ocak-Eylül 2018 dönemi finansal tablolarına ilişkin düzeltme yayınlamış, açıklamada şirketin 1. çeyrek, 2. çeyrek ve 3. çeyrek finansal tablolarındaki amortisman giderlerinin hatalı hesaplandığı belirtilmişti.

Bloomberg HT'ye konuk olan Aksa Enerji CEO'su Cüneyt Uygun "Buna bir yol kazası diyebiliriz, insani bir hatanın sonucunda maalesef bir revizyon yapmak zorunda kaldık." diye konuştu.

2018'in ilk 9 ay bilançosunu açıkladınız ve revizyona gittiniz; sene sizin için karlılık ve yatırımlar açısından nasıl geçiyor, bilançoda neden revizyon yaptınız anlatabilir misiniz?

Cüneyt Uygun: 2018 bizim için önemli bir karlılık yılıydı. Daha önce yatırımcılara verdiğimiz hedeflerimizi aşıyoruz, toplam satışlardaki rakamı zaten şimdiden yakaladık. Karlılıkta da bunu aşacağımızı görüyoruz. 9 ayda 3.5 milyar TL'lik bir satış cirosuna ulaştık, bunun EBİTDA'ya yansıması 756 milyon TL olarak gerçekleşti. Net karda da 9 ayda 125 milyon TL olarak tamamladık. Net satışlarda beklentimizi 9 ayda gerçekleştirmiş olduk, EBİTDA'mızı da geçeceğiz gibi gözüküyor.

Finansalları açıkladığımız gün de bir revizyona gittik, bir yol kazası diyelim ona, insani bir hatanın sonucunda maalesef bir revizyon yapmak zorunda kaldık. Borçluluk oranlarımızı 4'ün de altına çekmeyi hedefliyoruz.

Manisa Doğalgaz Çevrim Santralini elden çıkarmak için EPDK'ya başvurdunuz, nasıl böyle bir karara vardınız? Sektörde gelişmeleri nasıl buluyorsunuz?

Cüneyt Uygun: Birçok enerji şirketi rekabet şansı kalmayan doğalgaz çevrim santrallerini birer birer kapatıyor. 2 gün önce de Manisa Santralimizin lisansının sonlandırılması için başvurduk; amacımız diğer santrallerimizde yaptığımız gibi paketleyip yurtdışında bir bölgede hayata geçirmek..Bu Türkiye için aslında çok büyük bir ihracat adımıdır. Biz işlerimizi de yurtdışına götürerek ciddi bir ihracat atağı yapmış durumdayız.

Afrika'daki yatırımlarınız ne boyutta? Başka pazarlara da girmeyi düşünür müsünüz?

Cüneyt Uygun: Afrika bugün 650 milyon kişinin elektrik düğmesine bile dokunmadığı bir yer..Gana ilk projemizdir, 370 megawatt'lık bir kurulu güce ulaşacağız..

Endonezya'da yatırım düşünüyor musunuz?

Cüneyt Uygun: Onların beklentisi 35 bin megawatt'tı ama bunun 20'si bile daha gerçekleşmedi, çok iş var ama çok da ağır bir bürokrasi var. İlerliyoruz fakat daha kontrat aşamasına getirdiğimiz bir süreç yok. Mali'de de bir kapasite büyütme ve süre uzatma planımız var. En kısa zamanda oraya gidip Bakan'ı da ziyaret edip tekrardan görüşmeye başlayacağız.