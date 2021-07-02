Aksa Enerji, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi'ne giren ilk halka açık elektrik üreticisi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksa Enerji, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi'ne giren ilk halka açık elektrik üreticisi oldu

Aksa Enerji, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi'ne giren ilk halka açık elektrik üreticisi oldu
Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Aksa Enerji, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi'ne giren ilk halka açık elektrik üreticisi oldu.

Aksa Enerji, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi'ne giren ilk halka açık elektrik üreticisi oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli sektörlerden 52 şirketin yer aldığı endekste Aksa Enerji, 10 üzerinden 9,34 puan aldı.

Aksa Enerji, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri baz alınarak yürütülen derecelendirme çalışması kapsamında Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi'ne girerek endekste yer alan ilk ve tek halka açık elektrik üreticisi oldu.

Ayrıca Aksa Enerji, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık başlığında 10 üzerinden 9,83 puan, pay sahipleri başlığından 10 üzerinden 9,23, menfaat sahipleri başlığından 9,67 ve yönetim kurulu başlığından ise 8,94 puan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Cemil Kazancı, söz konusu başlığa dikkat çekerek, şeffaflığın ve proaktif iletişimin Aksa Enerji için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Derecelendirme başlıklarının tümünde daha yüksek seviyelere ulaşabilmek adına çalışmalarına devam edeceklerini belirten Kazancı, "Aksa Enerji olarak, 10 üzerinden 9,34 puan alarak kurumsal yönetim alanındaki gelişimimizi tescilledik. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi'nde yer alan ilk halka açık elektrik üreticisi şirket olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma odağıyla büyümemizi sürdürerek, sınırları aşmaya devam ediyoruz." ifadelerin kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Beyza Kılıç

Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
Elvan: İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi, küçük ölçekli firmaya ilave işe aldığı her kişi için KGF...
Elvan: İhracatı önceleyen yatırımlara KGF teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde uzun vadeli kredi, küçük ölçekli firmaya ilave işe aldığı her kişi için KGF...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Taner Ölmez Hande Erçel İbrahim Selim Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Erol Bulut Metin Oktay Şenol Güneş Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aksa Enerji, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi'ne giren ilk halka açık elektrik üreticisi oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 12:09:43. #1.15#

title