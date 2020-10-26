Aksa Enerji, Kıbrıs Uluslararası Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması'na sponsoru oldu
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Aksa Enerji, Kıbrıs Uluslararası Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması'na sponsoru oldu

26.10.2020 10:27 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:30
Aksa Enerji, Kıbrıs Uluslararası Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması'na sponsoru oldu

Aksa Enerji, bu yıl beşincisi düzenlenen Kıbrıs Uluslararası Aksa Fotofest Yarışması'nın isim sponsorluğunu üstlendi.

Aksa Enerji, bu yıl beşincisi düzenlenen Kıbrıs Uluslararası Aksa Fotofest Yarışması'nın isim sponsorluğunu üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs'ta fotoğraf sanatını yaygınlaştırmak ve desteklemek amacıyla her yıl düzenlenen Uluslararası Aksa Fotofest fotoğraf yarışmasında bu yılın temaları "İnsan Portreleri" ile "Sağlık ve Umut" olarak belirlendi.

Aksa Enerji'nin internet sitesinden 15 Aralık'a kadar başvuruların kabul edileceği yarışmada, birinci olan eser Aksa Özel Ödülü'nü kazanarak 5 bin liranın sahibi olacak. Ayrıca, her iki tema özelinde iki adet 2 biner liralık başarı ödülü dağıtılacak. Yarışmanın sonucu, 25 Aralık'ta açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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