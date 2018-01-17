Aksa Enerji, İncesu Hes'in Satışını Tamamladı

Aksa Enerji Üretim AŞ'ye ait İncesu Hidroelektrik Santrali'nin 15 milyon dolar bedel ile Fernas Şirketler Grubu'na satışının tamamlandığı bildirildi.

Aksa Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, santralin 15 megavat kurulu güce sahip olduğu kaydedildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu'nun satışı onayladığı ifade edilen açıklamada, "Santralin Fernas Grup Şirketlerinden Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti'ye satışı 17 Ocak 2018'de tamamlanmıştır. Satış bedeli olan 15 milyon dolar tahsil edilmiş olup 1 milyon 404 bin 553 lira satış karı Aksa Enerji'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır." ifadelerine yer verildi.