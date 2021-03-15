Aksa Enerji Gürcistan'a elektrik ihracatı yapacak
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Aksa Enerji Gürcistan'a elektrik ihracatı yapacak

15.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:48
Aksa Enerji Gürcistan'a elektrik ihracatı yapacak

Aksa Enerji Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti AŞ, Gürcistan'a 15 gün süreyle 530 megavat kapasiteye kadar elektrik ihracatı yapacak.

Aksa Enerji Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti AŞ, Gürcistan'a 15 gün süreyle 530 megavat kapasiteye kadar elektrik ihracatı yapacak.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Aksa Aksen Enerji Ticareti AŞ'nin Gürcistan'a 16 Mart-31 Mart tarihlerinde 530 megavat kapasiteye kadar elektrik enerjisi ihracatı yapmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna yaptığı başvurunun 12 Mart'ta onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ihracat faaliyetinin 16 Mart'ta başlamasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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