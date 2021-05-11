Aksa Enerji'den ilk çeyrekte 208 milyon lira net kar
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Aksa Enerji'den ilk çeyrekte 208 milyon lira net kar

Aksa Enerji'den ilk çeyrekte 208 milyon lira net kar
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Aksa Enerji'nin ilk çeyrek ana ortaklık net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 179 artarak 208 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Aksa Enerji'nin ilk çeyrek ana ortaklık net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 179 artarak 208 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, yılın ilk çeyreğinde Irak ve Gürcistan'a enerji ihraç eden Aksa Enerji, operasyonlarını çeşitlendirerek cirosunu yüzde 16 artışla 2,1 milyar liraya taşıdı.

Aksa Enerji'nin ilk çeyrek ana ortaklık net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 179 artışla 208 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Şirketin, yurt dışı santralleri döviz bazlı getirilerinin de katkısıyla faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise yıllık bazda yüzde 30 artışla 483 milyon liraya ulaştı.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, 2015 yılından bu yana yatırımlara hiç ara vermediklerini ve salgın dönemini fırsata çevirerek yüksek büyüme potansiyeli olan bölgelere yöneldiklerini ifade etti.

Kazancı, başta Özbekistan'daki 740 megavat kurulu güce sahip doğal gaz kombine çevrim santralleri olmak üzere yeni projeleri hayata geçirmek için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Özbekistan'da bu yılın son çeyreği itibarıyla üretime başlayacağız. Ayrıca, Kongo Cumhuriyeti'nde 50 megavatlık doğal gaz santralinin de işletmesini aldık. Kısa süre önce Libya'da bir enerji santralinin inşaat, mühendislik, tedarik ön protokolüne imza attık. Öte yandan, Irak'a ve Gürcistan'a gerçekleştirdiğimiz enerji ihracatına ise farklı ülkelerde devam etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yurt içinde de özellikle yenilenebilir enerji alanında büyüme planları olduğunun altını çizen Kazancı, salgın nedeniyle ara verilen YEKA GES-3 ihaleleri kapsamında Bingöl'de 10 megavat büyüklüğündeki güneş enerjisi santrali ihalesini de kazandıklarını anımsattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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