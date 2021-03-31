Aksa Enerji, Akdeniz foklarının korunması için proje başlattı
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Aksa Enerji, Akdeniz foklarının korunması için proje başlattı

Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Aksa Enerji, Akdeniz foklarının korunması için proje başlattı

Aksa Enerji, 2015 yılından bu yana desteklediği biyoçeşitlilik projeleri kapsamında Akdeniz foklarının yaban hayatının korunması için proje başlattı.

Aksa Enerji, 2015 yılından bu yana desteklediği biyoçeşitlilik projeleri kapsamında Akdeniz foklarının yaban hayatının korunması için proje başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, faaliyet gösterdiği bölgelerde canlı türleri üzerindeki olası çevresel etkileri gözeten bir yaklaşımla operasyonlarını sürdüren Aksa Enerji, bu yıl Akdeniz foklarının yaban hayatının korunması için harekete geçti.

Proje kapsamında, Akdeniz foklarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uğradığı sahiller tespit edilerek, kıyılardaki yaşam alanları belirlenecek ve bu alanlardaki tehlikeler tespit edilecek. Proje sonunda elde edilen bilgiler, Akdeniz foklarının yaşam alanlarının güvence altına alınması için KKTC'deki ilgili makamlarla paylaşılacak.

Aksa Enerji, 2015'te dağ ceylanlarının korunması için köy okullarından seçilen öğrencilerle Hatay'da gözlem etkinliği yapmış, 2016 ve 2017'de çizgili sırtlanlar, 2018'de ise kızıl geyiklerin ekolojisinin belirlenmesi amacıyla projeler gerçekleştirmişti.

Şirket, Türkiye'de yaşayan en büyük yırtıcı ve tek ayı türü olan boz ayının korunması için 2019'da Bolu'da çalışmalar yürütmüş ve geçen yıl yine Bolu'da vaşak varlığının korunmasına yönelik bir projeyi hayata geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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