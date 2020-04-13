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Fırat, Aksa, Ekonomi

Aksa Elektrik'ten "kıyasen fatura" bilgilendirmesi

Aksa Elektrik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen "kıyasen fatura" düzenlemesinin sadece karantina bölgelerinde ve sosyal izolasyonun sağlanamayacağı istisnai durumlarda uygulanacağını bildirdi.

13.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:42
Aksa Elektrik'ten

Aksa Elektrik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen "kıyasen fatura" düzenlemesinin sadece karantina bölgelerinde ve sosyal izolasyonun sağlanamayacağı istisnai durumlarda uygulanacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, karantina ve sosyal mesafe kararı alınmayan yerlerde normal sayaç okumalarına devam edilecek.

Çoruh ve Fırat bölgelerinde 9 il ve 101 ilçede elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, Kovid-19 ile mücadele kapsamında abonelerine sunduğu imkanlar ve alınan önlemlerle ilgili açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Kıyasen fatura düzenlemeleri yalnızca karantina bölgelerinde ve sosyal izolasyonun sağlanamayacağı bazı istisnai durumlarda uygulanacak. Ticari faaliyetlerine devam edemeyen (kapalı olan) hiçbir ticarethaneye Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında fatura kesilmeyecek. Kovid-19 salgını sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren ve faturalarını ödeyemeyen aboneler için taksitlendirme olanağı sunulacak. Daha önceden borcu olmayan mesken aboneleri ve 1000 lira altında faturası olan ticarethane abonelerinin son ödeme tarihi Nisan 2020 olan faturalarının vadelerinde esneklik yapılacak. Fatura ödemede güçlük çeken, son ödeme tarihinde esneklik ve taksit yapılmasını talep eden aboneler 444 9 186 numaralı çağrı merkezini arayabilecek."

Kaynak: AA

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