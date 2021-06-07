Aksa Elektrik'ten "enerji tasarrufu" temalı resim yarışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksa Elektrik'ten "enerji tasarrufu" temalı resim yarışması

Aksa Elektrik'ten 'enerji tasarrufu' temalı resim yarışması
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Aksa Elektrik'in bu yıl 3.'sünü düzenlediği "Senin Enerjin Senin Resmin" resim yarışmasının teması "enerji tasarrufu" olarak belirlendi.

Aksa Elektrik'in bu yıl 3.'sünü düzenlediği "Senin Enerjin Senin Resmin" resim yarışmasının teması "enerji tasarrufu" olarak belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf düzeyinde eğitim gören çocukların 21 Haziran tarihine kadar katılabileceği projenin teması "enerji tasarrufu" olarak belirlendi.

Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, kurşun kalemle çizip boyadıkları veya direkt pastel boya, sulu boya, keçeli kalem, kuru boya gibi alternatif boyalarla yaptıkları resimlerin istedikleri bir bölümüne "#TasarrufBizdenSorulur" yazacak ve resimlerini Aksa Elektrik'in Facebook ve Instagram sosyal medya hesaplarına gönderecek.

Öte yandan, resimlerin sağ arka köşesine yarışmaya katılan çocuğun adı, soyadı, yaşı, velisinin adı, soyadı ve cep telefonu bilgisinin yazılması, bu kısmın da görsel olarak mesaj bölümünden iletilmesi gerekiyor.

Yarışmayı kazananlar 28 Haziran'da Aksa Elektrik'in sosyal medya kanallarında açıklanacak.

Aksa Elektrik tarafından belirlenen jürinin seçimiyle ilk 10'a girmeye hak kazanan çocuklar tablet, 11-20 arasında dereceye giren 10 çocuk da 250 liralık kırtasiye hediye çeki kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Sayan Mahsun Kırmızıgül
Spor Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aksa Elektrik'ten "enerji tasarrufu" temalı resim yarışması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 18:51:35. #1.16#

title