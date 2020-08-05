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Aksa Elektrik, ikinci çeyrek tüketim rakamlarını açıkladı

Aksa Elektrik, hizmet bölgesindeki illerin bu yılın ikinci çeyreğine ait elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Aksa Elektrik, ikinci çeyrek tüketim rakamlarını açıkladı
05.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:10

Aksa Elektrik, hizmet bölgesindeki illerin bu yılın ikinci çeyreğine ait elektrik tüketim rakamlarını açıkladı.

Aksa Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin hizmet verdiği Çoruh ve Fırat bölgelerinde bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik tüketiminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 ila 14 arasında düşüş yaşandı.

Söz konusu dönemde, Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ile Artvin'den oluşan ve 1,2 milyondan fazla abonenin yer aldığı Çoruh bölgesinde geçen yılın aynı dönemine göre toplam elektrik tüketimi yüzde 14'ten fazla düştü.

Çoruh bölgesinde tüketimdeki en belirgin azalma, yaklaşık yüzde 19 düşüşle Gümüşhane'de yaşandı. Bu oran Rize'de yüzde 16, Trabzon'da yüzde 12, Artvin'de yüzde 10, Giresun'da da yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'den oluşan ve yaklaşık 900 bin abonenin yer aldığı Fırat bölgesinde ise elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6'dan fazla azaldı.

Söz konusu bölgede, elektrik tüketimi Bingöl'de yüzde 14, Tunceli'de yüzde 12, Malatya'da yüzde 8'den fazla düşerken, Elazığ'da elektrik tüketimi geçen yıla yakın seviyede seyretti.

En düşük tüketim nisanda, en yüksek haziranda yaşandı

Toplam nüfusu 4 milyon olan Çoruh ve Fırat bölgelerinde en düşük tüketim nisanda yaşanırken, en yüksek tüketim ise haziranda gerçekleşti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Fırat bölgesinde en yüksek tüketim Malatya'da gerçekleşirken, Çoruh bölgesinde ise Trabzon en yüksek tüketimin gerçekleştiği il oldu.

Her iki bölgede de bu yılın ilk altı ayında yeni abone sayısında artış yaşanırken, Çoruh bölgesinde Trabzon, Fırat bölgesinde ise Elazığ en fazla yeni abone artışının gerçekleştiği iller oldu.

Kaynak: AA

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