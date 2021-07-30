Aksa Doğalgaz, Siirt OSB'ye doğal gaz arzı sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksa Doğalgaz, Siirt OSB'ye doğal gaz arzı sağladı

Aksa Doğalgaz, Siirt OSB'ye doğal gaz arzı sağladı
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Aksa Doğalgaz, proje ve altyapı çalışmalarını yedi ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ne doğal gaz arzı sağladı.

Aksa Doğalgaz, proje ve altyapı çalışmalarını yedi ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ne doğal gaz arzı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siirt'te 2012'de doğal gaz yatırımlarına başlayan Aksa Doğalgaz, ekonomik, güvenli, çevreci ve konforlu enerji kaynağı doğal gazın kullanımını yaygınlaştırmak için aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, son 8 yılda Siirt Merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerine 313 kilometrelik şebeke hattı kazandıran şirket, ilde toplam 33 bin 351 abonenin doğal gaz konforundan yararlanmasını sağlıyor.

Doğal gazın ulaştırılmasıyla birlikte fabrika ve sanayi tesisleri için önemli gider kalemlerinden olan enerji giderlerinin azalması, doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla şehrin havasının hem ölçülebilir hem hissedilebilir oranda temizlenmesine destek olunması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı
Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Bilgiç Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Oğulcan Engin İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Mesut Özil Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aksa Doğalgaz, Siirt OSB'ye doğal gaz arzı sağladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:30:12. #1.16#

title