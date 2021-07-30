Aksa Doğalgaz, Siirt OSB'ye doğal gaz arzı sağladı

Aksa Doğalgaz, proje ve altyapı çalışmalarını yedi ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ne doğal gaz arzı sağladı.

Aksa Doğalgaz, proje ve altyapı çalışmalarını yedi ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ne doğal gaz arzı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siirt'te 2012'de doğal gaz yatırımlarına başlayan Aksa Doğalgaz, ekonomik, güvenli, çevreci ve konforlu enerji kaynağı doğal gazın kullanımını yaygınlaştırmak için aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, son 8 yılda Siirt Merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerine 313 kilometrelik şebeke hattı kazandıran şirket, ilde toplam 33 bin 351 abonenin doğal gaz konforundan yararlanmasını sağlıyor.

Doğal gazın ulaştırılmasıyla birlikte fabrika ve sanayi tesisleri için önemli gider kalemlerinden olan enerji giderlerinin azalması, doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla şehrin havasının hem ölçülebilir hem hissedilebilir oranda temizlenmesine destek olunması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş