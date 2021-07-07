Aksa Doğalgaz, izinsiz kazı çalışmalarının can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi
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Aksa Doğalgaz, izinsiz kazı çalışmalarının can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi

Aksa Doğalgaz, izinsiz kazı çalışmalarının can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

Aksa Doğalgaz, doğal gaz hattı bulunan yerlerde yapılacak kazı çalışmaları öncesinde dağıtım şirketlerine mutlaka bilgi verilmesi gerektiğini bildirdi.

Aksa Doğalgaz, doğal gaz hattı bulunan yerlerde yapılacak kazı çalışmaları öncesinde dağıtım şirketlerine mutlaka bilgi verilmesi gerektiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Siirt ve Batman dahil 27 ilde hizmet veren Aksa Doğalgaz'ın hizmet bölgesi dahilinde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları kapsamındaki kazı çalışmalarının şirketin bilgisi dahilinde olması gerektiği ifade edildi.

İzinsiz yapılan kazı çalışmalarının, boru hatlarına zarar verebileceği, can ve mal güvenliği konusunda tehlike oluşturabileceği ve gaz kesintilerine neden olacağına işaret edilen açıklamada, vatandaşların şüpheli bir durumda Alo 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı arayabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ Müdürü Yusuf Demirtaş, izinsiz kazı çalışmalarında, koordineli çalışılmadığı için boru hatlarının zarar gördüğüne dikkati çekti.

Yakın zamanda Batman'da bu tür bir olay yaşandığını ve onarım çalışmalarının yürütülmesi için gaz arzına geçici bir süre ara verildiğini hatırlatan Demirtaş, gerekli onarım çalışmalarını hızlıca tamamladıktan sonra gaz arzını tekrar sağladıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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