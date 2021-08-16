Aksa Doğalgaz, International ARC Awards 2021'de iki ödül aldı

Aksa Doğalgaz, 2020 Yılı Faaliyet Raporu ile dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması International ARC Awards 2021'de iç tasarım kategorisinde gümüş, fotoğraf kategorisinde bronz olmak üzere iki ödülün sahibi oldu.

Aksa Doğalgaz, 2020 Yılı Faaliyet Raporu ile dünyanın en büyük uluslararası raporlama yarışması International ARC Awards 2021'de iç tasarım kategorisinde gümüş, fotoğraf kategorisinde bronz olmak üzere iki ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kesintisiz doğal gaz hizmetini sunmak için görev başında olan çalışanlarıyla gerçekleştirdiği fotoğraf çekimleriyle oluşturulan 2020 Yılı Faaliyet Raporu ile prestijli ödüllerden International ARC Awards 2021'de iki ödülün sahibi oldu.

Şirket, 27 ülkeden, 1875 sayıda başvurunun yapıldığı ve ABD merkezli MerComm kuruluşunun düzenlediği yarışmada, iç tasarım kategorisinde gümüş, fotoğraf kategorisinde ise bronz olmak üzere iki ödüle layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu