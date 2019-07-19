Aksa Doğalgaz'ın 2018 faaliyet raporunda "Engel Yok"

Türkiye'nin en büyük özel doğal gaz şirketi olan Aksa Doğalgaz, işaret dilini kullanarak hazırladığı "Can Yoldaşı" temalı faaliyet raporunu kamuoyuna sundu.

Faaliyet gösterdiği 27 il ve 180 ilçe ile doğal gaz dağıtım sektörünün en geniş coğrafi dağıtım alana hizmet veren şirketi olan Aksa Doğalgaz, geçtiğimiz yıl "Doğal Güzellikler Atlası" temasıyla hazırladığı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal güzellikleri tanıttığı faaliyet raporunun konseptini bu yıl "Can Yoldaşı" isimli sosyal sorumluluk olarak belirledi.

ENGELLİ ABONELERİNE "CAN YOLDAŞI" OLMAYI HEDEFLİYOR

Aksa Doğalgaz'ın işitme, konuşma ya da bedensel engeli olan abonelerine yönelik sunduğu evde abonelik hizmetleri, çağrı merkezinde öncelik, anında hizmet ve işaret dili bilen doğal gaz acil ekiplerinin çalışmalarının toplandığı "Can Yoldaşı" projesinden izlerin yer aldığı raporda işaret dilinin öğeleri de kullanılıyor. Alandaki tek örnek olan "Can Yoldaşı" programı kapsamında tehlike anında yalnız olan, arama yaptığında yaşadığı problemi aktaramayacak durumdaki engelli aboneler "187 Doğal Gaz Acil Hattı"nı veya 444 4 187 No'lu Çözüm Merkezi'ni aradığında, sistem tanıma özelliğiyle kendilerine öncelik tanınarak doğal gaz acil ekipleri, engelli abonenin talebini anlatmasını beklemeden olay yerine yönlendiriliyor.

2018 CİROSU %45 ARTIŞLA 4,2 MİLYAR TL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Aksa Doğalgaz'ın yatırımlarıyla büyüyen bir şirket olduğunu belirten ve bununla birlikte topluma karşı sorumluluklarının da bilincinde olduğunu belirten Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, "Aksa Doğalgaz olarak 2002 yılında başladığımız doğal gaz yolculuğumuz, bugün 4,5 milyar TL yatırımla toplamda 27 bin 883 km şebeke uzunluğuna sahip, Türkiye'nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak devam ediyor. 2018 yılında 681 milyon TL ile 3 bin 409 km yeni şebeke yatırımı gerçekleştirdik. Türkiye'deki 72 lisans bölgesinin 21'inde faaliyet göstererek; yıl sonu itibarıyla 8,5 milyar metreküple ülkemizde dağıtılan toplam doğal gazın yüzde 19,3'ünü Aksa Doğalgaz olarak biz gerçekleştirdik. Toplam abone sayımızı ise 3 milyona ulaştırdık" dedi.Aksa Doğalgaz'ın 2018 yılı finansal sonuçlarıyla ilgili de bilgi veren Yaşar Arslan, cirolarını bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 45 artırarak 4,2 milyar TL'ye çıkardıklarını ve yıl sonunda 196 milyon net kâr elde ettiklerini belirtti.

KİLOMETREKARE BAŞINA DÜŞEN ABONE SAYISI ARTIYOR

Doğal gaz dağıtım ağının yükselmesiyle birlikte kullanan abone sayısının da arttığını belirten Arslan, "10 yıl önce Türkiye'de kilometrekare başına 9 abone düşerken, bugün bu rakam 19,6'ya yükseldi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023'te kilometrekare başına abone sayısının 24'e yükseleceğini tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler