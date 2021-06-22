Aksa Doğalgaz, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarına başladı
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Aksa Doğalgaz, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarına başladı

Aksa Doğalgaz, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmalarına başladı
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Aksa Doğalgaz, 2021 yatırım planları kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başladığını duyurdu.

Aksa Doğalgaz, 2021 yatırım planları kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz Türkiye genelinde 27 il, 188 ilçe ve beldede doğal gaz yatırımları gerçekleştiriyor.

Hatay'da 2021 yıl sonuna kadar 2 ilçe ve 11 mahalleye daha doğal gaz ulaştırmayı planlayan şirket, doğa dostu, konforlu ve ekonomik enerji kaynağı olan doğal gazı vatandaşların hizmetine sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Çukurova Doğalgaz Hatay Osmaniye Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu, Reyhanlı'da doğal gazın 5 ay içinde bölge halkının hizmetine sunulacağı müjdesini verdi.

Kasapoğlu, toplam 51 milyon lira değerindeki alt yapı çalışması tamamlandığında, yaklaşık 130 bin aboneye hizmet verileceğini bildirdi.

Doğal gaz kullanmak isteyenler, ön abonelik işlemlerini başlatmak için Reyhanlı Belediyesi'nde bulunan doğal gaz ofisinden ya da muhtarlıklarından bilgi alarak ilgili evrakları temin edebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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