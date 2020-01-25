Aksa Doğalgaz'dan Elazığ depremi açıklaması Açıklaması

25.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:04

Aksa Doğalgaz, Elazığ'daki depremin ardından kontrollü doğal gaz kesintisi yapılan 9,4 kilometre uzunluğundaki şebeke dahilinde bulunan binalarda kaçak tarama, güvenlik amaçlı izole etme ve devreye alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Aksa Doğalgaz'dan yapılan açıklamada, bölgede doğal gaz arzının kesintisiz devam etmesi sağlanırken olası olumsuzluklara karşı kontrollerin titizlikle gerçekleştirildiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Şirketin 148 bin 726 aboneye hizmet sunduğu Elazığ dağıtım bölgesinde hasar gören yapılar dışında doğal gaz arzının kesintisiz devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrasında yayımlanan bazı haberlerin aksine doğal gaz kaynaklı herhangi bir yangın yaşanmamıştır. Hasar gören binaların bulunduğu 64 sokakta çevre güvenliği açısından kontrollü olarak gaz kesintisi yapılmıştır. Bu sokaklardaki 384 bina ve 2 bin 863 dairenin gaz arzı, arama kurtarma çalışmalarının güvenliği için önlem amacıyla durdurulmuş, abonelerimiz bilgilendirilmiştir. Kontrollü gaz kesintisi yapılan 9,4 kilometre uzunluğundaki şebekemiz dahilindeki binalarda kaçak tarama, güvenlik amaçlı izole etme ve devreye alma çalışmalarımız, AFAD ile koordineli olarak devam etmektedir.

Tarama çalışmalarını takiben ekiplerimiz tarafından her bir daireye tek tek gidilerek kontrollü olarak gaz arzı sağlanmaktadır."

Açıklamada, Aksa Doğalgaz ekiplerinin acil durum teyakkuzuna geçtiği belirtilerek, güncel bilgilerin paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA