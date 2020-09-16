Aksa Doğalgaz'dan "bağlantı bedeline 4 taksit" kampanyası
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Aksa Doğalgaz'dan "bağlantı bedeline 4 taksit" kampanyası

Türkiye genelinde 3,4 milyondan fazla aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, müşterilerine 30 Eylül tarihine kadar bağlantı bedeline 4 taksit imkanı tanıyor.

Aksa Doğalgaz'dan
16.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:06

Türkiye genelinde 3,4 milyondan fazla aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, müşterilerine 30 Eylül tarihine kadar bağlantı bedeline 4 taksit imkanı tanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, doğal gaz temiz, çevreci ve konforlu olmasının yanı sıra ısınma ihtiyacında ithal kömüre göre 2 kat tasarruf sağlıyor.

Yalnızca ısınmada değil ocak ve sıcak su ihtiyacı için de kullanılan doğal gaz, tüple kıyaslandığında ise 5 kat daha ekonomik çözüm sunuyor.

Aksa Doğalgaz, 30 Eylül tarihine kadar abonelerinin tercihine göre bağlantı bedeline 4 taksit uygulayabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Aksa Doğalgaz müşteri hizmet merkezlerine başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA

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