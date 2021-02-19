Aksa Doğalgaz, Çukurova'da 500 bin aboneye ulaştı

Aksa Doğalgaz, Çukurova Bölgesi'nde 500 bin aboneye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2008'den bu yana Çukurova'yı doğal gazla buluşturan Aksa Doğalgaz, gerçekleştirdiği yatırımlar ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla 4 il merkeziyle 23 ilçe ve beldede toplam 500 bin aboneye ulaştı.

Doğal gaz, yaygın olarak ısınma amaçlı kullanılmasının yanında sadece mutfakta ve sıcak su için de kullanılabiliyor. Aboneler böylece Çukurova'da hava kirliliğini azaltmaya da destek oluyor.

Mutfakta pişirme ve banyoda sıcak su amacıyla, tüp yerine doğal gaz tercih edilmesiyle 5 kat tasarruf sağlanıyor. Doğal gaz ithal kömürle karşılaştırıldığında ise 2 kat daha ucuz olmasıyla aile bütçesini koruyor.

Öte yandan, faaliyet alanındaki 27 il, 188 ilçe ve beldede yaklaşık 15,7 milyon nüfus, 5,4 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, şubat ayının sonuna kadar bağlantı bedelinde 10 taksit fırsatı sunuyor.

Çukurovalı vatandaşlar, doğal gaz aboneliklerini başlatmak için "www.aksadogalgaz.com.tr" resmi internet adresinden ya da "444 4 187" numaralı telefondan gerekli işlemler hakkında bilgi alabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş