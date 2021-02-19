Aksa Doğalgaz, Çukurova'da 500 bin aboneye ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aksa Doğalgaz, Çukurova'da 500 bin aboneye ulaştı

19.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:02
Aksa Doğalgaz, Çukurova'da 500 bin aboneye ulaştı

Aksa Doğalgaz, Çukurova Bölgesi'nde 500 bin aboneye ulaştı.

Aksa Doğalgaz, Çukurova Bölgesi'nde 500 bin aboneye ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2008'den bu yana Çukurova'yı doğal gazla buluşturan Aksa Doğalgaz, gerçekleştirdiği yatırımlar ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla 4 il merkeziyle 23 ilçe ve beldede toplam 500 bin aboneye ulaştı.

Doğal gaz, yaygın olarak ısınma amaçlı kullanılmasının yanında sadece mutfakta ve sıcak su için de kullanılabiliyor. Aboneler böylece Çukurova'da hava kirliliğini azaltmaya da destek oluyor.

Mutfakta pişirme ve banyoda sıcak su amacıyla, tüp yerine doğal gaz tercih edilmesiyle 5 kat tasarruf sağlanıyor. Doğal gaz ithal kömürle karşılaştırıldığında ise 2 kat daha ucuz olmasıyla aile bütçesini koruyor.

Öte yandan, faaliyet alanındaki 27 il, 188 ilçe ve beldede yaklaşık 15,7 milyon nüfus, 5,4 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, şubat ayının sonuna kadar bağlantı bedelinde 10 taksit fırsatı sunuyor.

Çukurovalı vatandaşlar, doğal gaz aboneliklerini başlatmak için "www.aksadogalgaz.com.tr" resmi internet adresinden ya da "444 4 187" numaralı telefondan gerekli işlemler hakkında bilgi alabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Oğuzhan Koç Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Aykut Kocaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aksa Doğalgaz, Çukurova'da 500 bin aboneye ulaştı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 17:09:00. #1.15#
title