Aksa Doğalgaz, bağlantı bedelinde 10 taksit fırsatı sunuyor
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Aksa Doğalgaz, bağlantı bedelinde 10 taksit fırsatı sunuyor

19.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:01
Aksa Doğalgaz, bağlantı bedelinde 10 taksit fırsatı sunuyor

Türkiye genelinde yaklaşık 5,4 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, doğa dostu, konforlu ve ekonomik enerji kaynağı doğal gazlı hayata geçmek isteyenlere şubatın sonuna kadar bağlantı bedelinde 10 taksit fırsatı sunuyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 5,4 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, doğa dostu, konforlu ve ekonomik enerji kaynağı doğal gazlı hayata geçmek isteyenlere şubatın sonuna kadar bağlantı bedelinde 10 taksit fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mutfakta doğal gaz kullanımı sadece 16 ayda maliyetini karşılıyor ve mutfakta pişirme ve banyoda sıcak su amacıyla, tüp yerine doğal gaz tercih edilmesiyle 5 kat tasarruf sağlanıyor. Doğal gaz ithal kömürle karşılaştırıldığında ise iki kat daha ucuz olmasıyla aile bütçesini koruyor.

Kömür, mazot gibi yakıtlarla ısınan merkezi sistemli binalar, sadece kazan dairesinde yapılacak dönüşüm sayesinde, dairelerde tadilata gerek kalmadan, merkezi sistemle ısınmanın konforunu doğal gazla yaşayarak, odun, kömür taşınması, depolanması ile kül ve baca temizliği gibi zahmetlerden de kurtulabiliyor. Doğal gaz bağlantısı yaptırmak isteyen vatandaşlar, şubatın sonuna kadar bağlantı bedelinde 10 taksit imkanından da yararlanabilecek.

Manisa doğal gazla buluştu

Ayrıca şirket, Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerini doğal gazla buluşturdu. Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerinde doğal gaz ateşi, 16 Ocak Cumartesi düzenlenen Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni kapsamında yakıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen açılış programına video konferans aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz katıldı.

Manisalı vatandaşlar, doğal gaz aboneliklerini başlatmak için "www.aksadogalgaz.com.tr" resmi internet adresini ziyaret ederek ya da "444 4 187" numaralı telefondan gerekli işlemler hakkında bilgi alabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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