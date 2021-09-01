Aksa Doğalgaz'a LACP'ten dört ödül

Aksa Doğalgaz, 2020 Yılı Faaliyet Raporu ile iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından 2020 Vizyon Ödülleri'nde dört ödüle layık görüldü.

Aksa Doğalgaz, 2020 Yılı Faaliyet Raporu ile iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından 2020 Vizyon Ödülleri'nde dört ödüle layık görüldü.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, San-Diego merkezli LACP'in her yıl düzenlediği Vizyon Ödülleri'nde enerji sektöründe gold ödülün sahibi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde görev başındaki ekiplerin gerçekleştirdiği fotoğraf çekimleriyle oluşturulan 2020 Yılı Faaliyet Raporu ile Aksa Doğalgaz, bölgesinde en iyilerin yarıştığı 80 rapor arasında 33'üncü sırada yer aldı.

Şirket ayrıca Paydaşlara En İyi Mektup kategorisinde bronz ve Teknik Başarı Ödülü'nün de sahibi oldu.

LACP Vizyon Ödülleri kapsamında her yıl uluslararası platformda düzenlenen yarışmada, bu yıl 20 ülkeden dünyanın önde gelen şirketlerine ait bine yakın faaliyet raporu, ilk izlenim, rapor kapağı, hissedarlara mektup, rapor anlatım dili, rapor finansalları, yaratıcılık, mesaj açıklığı ve bilgi erişimi kriterleri dikkate alınarak değerlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya