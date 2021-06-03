Aksa Doğalgaz, 2020'de 573 milyon lira yatırım gerçekleştirdi
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Aksa Doğalgaz, 2020'de 573 milyon lira yatırım gerçekleştirdi

Aksa Doğalgaz, 2020'de 573 milyon lira yatırım gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye genelinde hizmet verdiği 27 il, 188 ilçe ve beldede 3,6 milyon aboneye ulaşan Aksa Doğalgaz, geçen yıl 573 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde hizmet verdiği 27 il, 188 ilçe ve beldede 3,6 milyon aboneye ulaşan Aksa Doğalgaz, geçen yıl 573 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz 2020 yılı cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 19 artırarak 7,12 milyar liraya, öz kaynaklarını ise yüzde 77 artışla 1,21 milyar liraya ulaştırdı.

Türkiye'nin çevre uzunluğunun üç katına denk gelen şebekesini faal tutan Aksa Doğalgaz, salgın sürecinde online işlem kanallarında yapılabilen işlemleri de genişleterek 3 milyon online işlem gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, salgına rağmen büyümeyi sürdürdüklerini, yıl içerisinde 9,6 milyar metreküp doğal gaz dağıttıklarını ve bunun Türkiye'de dağıtılan toplam doğal gazın yaklaşık yüzde 22,9'una karşılık geldiğini aktardı.

Şebeke uzunluklarını ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artırdıklarını ifade eden Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2020 yılında 7 yeni yerleşim yerinde yerleşik 318 bin insanımız daha Aksa Doğalgaz hizmet kalitesi ve ayrıcalığıyla tanıştı. Salgının yarattığı olumsuz etkiyi tüm boyutlarıyla ele alarak mevcut durumda başarılı bir kriz yönetimi gerçekleştirdik. 2019 yılına göre yüzde 19 artırarak 7,12 milyar lira ciro elde ettik ve 474 milyon lira kar ise ürettiğimiz değerin diğer bir somut yansıması oldu. Faaliyet dönemi içerisindeki 573 milyon lira yeni yatırımımızla faaliyetlerimize başladığımız 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımların değeri 4,02 milyar liraya ulaştı."

Arslan, güvenli, çevre dostu ve ekonomik yakıt kaynağı olan doğal gazın yaygınlaşması için 2021 yıl sonu itibarıyla 5,7 milyon aboneye ulaşmayı hedeflediklerini, uygun teknik ve hukuki koşulların sağlanmasıyla birlikte 2026 yıl sonuna kadar 128 yeni ilçe ve beldeye doğal gaz arzı sağlamak istediklerini de ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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