Aksa Doğal Gaz'da 3 milyon abone sevinci

Aksa Doğal Gaz Ağrı Şubesi, şirketin Türkiye genelinde 3 milyona ulaşan abone sayısını pasta keserek kutladı.

Şube binasında gerçekleştirilen kutlamada Aksa Ağrı Doğal Gaz Şube Müdürü Evren Karyağdı, personelle birlikte pasta kesti.

Karyağdı, yaptığı açıklamada, şirketlerinin sürekli büyümesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Ağrı ve Doğubayazıt ilçesinde altyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Karyağdı, şöyle konuştu:

"2019 yılı sonu itibariyle 400 bin metre şebeke büyüklüğü ile 15 bin aboneye ulaşmayı hedeflenmektedir. Doğal gaz çalışmalarıyla Ağrı'da 55 yetkili iç tesisat firması faaliyete başlayarak istihdama olumlu katkı sağlandı. Bu sayının daha da artması umut edilmektedir. Ekonomik, konforlu, doğa dostu doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla Ağrı'da yaşanan hava kirliliğinin asgariye inecektir. Çalışmalarımız sırasında sağladıkları destekten dolayı başta belediyemiz ve diğer kurumlara teşekkür ederiz."

Kaynak: AA