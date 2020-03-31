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Aksa Jeneratör, Türkiye, Aksa, Ekonomi

Aksa'dan sağlık sektörüne ücretsiz servis hizmeti

Aksa Jeneratör, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'nin mücadelesine destek olma amacıyla tüm sağlık kuruluşları ve hastanelerin jeneratör arıza taleplerine ve ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat ücretsiz servis hizmeti vermeye başladı.

31.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:26
Aksa'dan sağlık sektörüne ücretsiz servis hizmeti

Aksa Jeneratör, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'nin mücadelesine destek olma amacıyla tüm sağlık kuruluşları ve hastanelerin jeneratör arıza taleplerine ve ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat ücretsiz servis hizmeti vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa, tüm hastane ve sağlık kuruluşlarına gerekli bilgilendirmeleri yaparak ihtiyaç duymaları halinde kendilerine öncelik tanıyacak acil destek hattı telefon numaralarını paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Operasyon Genel Müdürü Nazmi Atalay, birçok ülkede görülen ve hızla yayılan koronavirüs ile ilgili gündemi ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, bu süreçte sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların enerji kesintilerinden etkilenmemelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Atalay, işlerinin başında olan tüm sağlık çalışanları için en iyisini yapmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti;

"Bu kapsamda salgından etkilenen tüm hastaların tedavilerinin kesintisiz olarak devam edebilmesi için bu kuruluşların jeneratör arıza talepleri ve ihtiyaçları için 7 gün 24 saat ücretsiz servis desteğini açtık. Ülke genelinde tüm sağlık kuruluşları ve hastanelere gerekli bilgilendirmelerimizi geçtik. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla hizmet veren tüm sağlık sektörü çalışanlarına teşekkür ederken bu zorlu günleri birbirimize kenetlenerek atlatacağımıza yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA

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