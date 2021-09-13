Aksa Aksen Enerji, Gürcistan'dan elektrik ithal edecek - Haberler Ekonomi
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Aksa Aksen Enerji, Gürcistan'dan elektrik ithal edecek

AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Aksa Aksen Enerji, Gürcistan'dan elektrik ithal edecek

Aksa Enerji Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti AŞ'nin 13-30 Eylül tarihlerinde Gürcistan'dan 230 megavata kadar elektrik ithalatı gerçekleştireceği bildirildi.

Aksa Enerji Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti AŞ'nin 13-30 Eylül tarihlerinde Gürcistan'dan 230 megavata kadar elektrik ithalatı gerçekleştireceği bildirildi.

Aksa Enerji Üretim AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Aksa Enerji Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Aksa Aksen Enerji Ticareti AŞ'nin komşu ülkelerle enerji ticareti faaliyetleri kapsamında, Gürcistan'dan 13-30 Eylül 2021 tarihleri arasında 230 megavat kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı yapmak amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılan başvuru onaylanmıştır. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 13 Eylül 2021 tarihi itibarıyla başlamıştır."

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri
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