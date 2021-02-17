Aksa Akrilik, pandemide net karını yüzde 58 artırdı
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Aksa Akrilik, pandemide net karını yüzde 58 artırdı

17.02.2021 10:34 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:39
Aksa Akrilik, pandemide net karını yüzde 58 artırdı

2020 finansal tablolarını açıklayan Aksa Akrilik, bir önceki yıla kıyasla yüzde 58 net kar artışına ulaştı.

2020 finansal tablolarını açıklayan Aksa Akrilik, bir önceki yıla kıyasla yüzde 58 net kar artışına ulaştı. Yönetim Kurulu hisse başına 87 kuruş kar payı dağıtımı teklif edeceğini duyurdu.

Açıklanan sonuçlara göre, 2020'nin son çeyreğinde 257 milyon TL ve yıl toplamında 439 milyon TL net kara ulaşan Aksa Akrilik, 2019 yılına kıyasla karlılığını yüzde 58 artırmış oldu. Öte yandan kar payı dağıtım teklifini açıklayan şirket, yıllık olağan genel kurulunda sunulmak üzere hisse başına 87 kuruş; toplamdaysa 282 milyon TL kar payı ödemeyi planlıyor.

2020'DE 408 MİLYON TL YATIRIM YAPTI

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, pandemi etkisinde geçen 2020'nin zorlu koşullarına rağmen yılı oldukça başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Karlılıktaki yükselişi yorumlayan Taş, şunları söyledi:

"Salgının yol açtığı belirsizlik ortamında finansal sürdürülebilirliği korumayı başardık. 2020'de 2. çeyrek hariç yılın tamamında tam kapasite üretim yapmayı başardık. Diğer taraftan, yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz 408 milyon TL tutarındaki yatırımımız sayesinde Türkiye ekonomisine ihracat ve istihdam alanlarında stratejik katkı sunduk. Dünya akrilik elyaf üretiminin beşte birini tek başımıza gerçekleştiriyoruz. Böylesi zorlu geçen bir yıla rağmen, son yıllarda olduğu gibi hissedarlarımıza yine nakit temettü vermekten mutluluk duyuyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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