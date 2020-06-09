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Aksa Akrilik'e üst üste beşinci kez kurumsal yönetim ödülü

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin bu yıl 10.'sunu düzenlediği "Kurumsal Yönetim Ödülleri" sahiplerini buldu.

Aksa Akrilik'e üst üste beşinci kez kurumsal yönetim ödülü
09.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:21

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin bu yıl 10.'sunu düzenlediği "Kurumsal Yönetim Ödülleri" sahiplerini buldu. Aksa Akrilik, şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik alanlarındaki çalışmalarıyla bu yıl da ödüle layık bulundu.

Dünyanın önde gelen akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, kurumsal yönetim anlayışıyla bu yıl bir kez daha ödüllendirildi. Şirket, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından 10. kez düzenlenen 'Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde, 'En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 2. Şirket' ödülünü kazandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2019 yılında elde edilen 'kurumsal yönetim derecelendirme notları' baz alınarak yapılan değerlendirmede puanını 97,22'ye çıkaran Aksa Akrilik'in, kurumsal yönetim alanında hayata geçirdiği uygulamaların başarısı tescillendi.

Önceki üç yıl da üst üste aynı kategoride birincilik ödülü bulunan şirket, bu yıl beşinci kez listede yer alarak 2.'lik ödülünün sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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