Aksa Akrilik'e 6'ncı kez Kurumsal Yönetim Ödülü
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Aksa Akrilik'e 6'ncı kez Kurumsal Yönetim Ödülü

26.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:49
Aksa Akrilik'e 6'ncı kez Kurumsal Yönetim Ödülü

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "Kurumsal Yönetim Ödülleri"nde Aksa Akrilik, üst üste 6'ncı kez ödüle layık görüldü.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "Kurumsal Yönetim Ödülleri"nde Aksa Akrilik, üst üste 6'ncı kez ödüle layık görüldü. Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik alanlarında önemli çalışmalara imza attığını açıklayan Aksa Akrilik, başarılarına bir yenisini eklediğini duyurdu.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, kurumsal yönetim anlayışıyla elde ettiği başarısını bir kez daha tescillediğini açıkladı. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin düzenlediği "11. Kurumsal Yönetim Ödülleri"nde, "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 2. Şirket" unvanının sahibi olan şirket, ödüle 6'ncı kez adını yazdırdı. Şirketlerin 2020 yılındaki "kurumsal yönetim derecelendirme notları" baz alınarak yapılan değerlendirme sonucunda Aksa Akrilik, bir önceki yıldaki puanını koruyarak 97,22 puan almaya hak kazandı.

Şirkette yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu değerli ödülle; yönetim ve iç kontrol mekanizmalarını etkin şekilde oluşturduğunu, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerini üst düzeyde sürdürdüğünü ortaya koyan Aksa Akrilik, aynı zamanda pay ve menfaat sahiplerinin haklarını adil şekilde gözettiğini ve tüm kurumsal yönetim risklerini tespit edip aktif şekilde yönetildiğini tescillemiş oldu. Kurumsal yönetim endeksine 2014 yılında dahil olan Aksa Akrilik, önceki yıllarda üst üste 3 kez aynı kategoride birinciliğin sahibi olurken, toplamda altı kez listeye girdi."


Aksa Akrilik'e 6'ncı kez Kurumsal Yönetim Ödülü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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