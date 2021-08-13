Aksa Akrilik cirosunu yüzde 91 artırdı
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Aksa Akrilik cirosunu yüzde 91 artırdı

Aksa Akrilik cirosunu yüzde 91 artırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik'in 2021'in ikinci çeyreğinde cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarken net kar da 8 kat yükselişle 424 milyon lira oldu.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik'in 2021'in ikinci çeyreğinde cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarken net kar da 8 kat yükselişle 424 milyon lira oldu.

Aksa Akrilik, 2021'in ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını duyurdu.

ZORLU PAZAR ŞARTLARINA RAĞMEN CİRO VE NET KARLILIKTA ARTIŞ

Açıklanan sonuçlara göre, şirketin 2021'in ikinci çeyreğindeki cirosu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91 yükseliş kaydederek 3 milyar 67 milyon liraya çıktı. Şirketin net karlılık rakamıysa 2020'nin ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında 8 kat artarak 424 milyon lira oldu. Yüzde 50 sahiplik oranı ile müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa da 2021'de ciro ve net karlılığını artırarak Aksa Akrilik'in finansal sonuçlarına katkıda bulundu.

Çalışanlara teşekkür etti

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, operasyonel ve finansal performans olarak başarılı bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek, "Aksa Akrilik'i geleceğe taşıyacak sürdürülebilirlik ve yeni ürün yatırımlarımız devam ediyor. Yılın ilk yarısında toplamda 31 milyon doların üzerinde bir yatırım harcaması gerçekleştirdik. Ekonomideki zorlu koşullara rağmen sonuçlardan mutluyuz, bu başarıda katkısı bulunan başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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