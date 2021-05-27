Aksa Akrilik bu yıl da İSO 500'de
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Aksa Akrilik bu yıl da İSO 500'de

Aksa Akrilik bu yıl da İSO 500'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akkök Holding bünyesinde Yalova'da faaliyet gösteren Aksa Akrilik, bu yıl da İSO 500 listesinde yer aldı.

Akkök Holding bünyesinde Yalova'da faaliyet gösteren Aksa Akrilik, bu yıl da İSO 500 listesinde yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası'nın geleneksel 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)' araştırmasının 2020 sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Yalova'da faaliyetlerine devam eden Türkiye'nin ve dünyanınsa önde gelen akrilik elyaf üreticilerinden biri olan Aksa Akrilik bu yıl da listede yer alma başarısı gösterdi.

Aksa Akrilik 50'nci sıranın sahibi oldu

Verilen bilgiye göre, şirketlerin 2020 boyunca gerçekleştirdikleri net satış rakamlarına göre sıralanmasıyla hazırlanan listeye Aksa Akrilik de katıldı. Şirket, 2020'de gerçekleştirdiği 4 milyar 158 milyon 855 bin 136 TL değerindeki net satış rakamıyla 50'nci sıraya yerleşip bu yıl da Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden biri oldu.

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, 2020'nin zorlu koşullarına rağmen başarılı bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Türkiye'ye ve Yalova'ya ekonomik katkı sunmaya devam edeceklerini dile getiren Taş, "Şirketimiz, bir kez daha İSO 500'de ilk 50 şirket arasına girmeyi başararak, bizleri gururlandırdı. Büyük oranda pandemi etkisinde geçen 2020'de de finansal sürdürülebilirliğimizi koruyarak Türkiye'ye ve Yalova'ya ekonomi, ihracat ve istihdamda katkı sunmaya devam ettik. Başarımızda emeği bulunan tüm Aksalıları kutluyorum" dedi.

İSO 500 araştırması, yıllık net satış rakamlarıyla sanayi şirketlerinin büyüklüklerini tespit ederek Türkiye sanayisinin gelişimini mercek altına alma ve geleceğe dönük yol haritasının belirlenmesine katkı sağlama amacıyla önem taşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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