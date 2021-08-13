Aksa Akrilik, 2021'in ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı
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Aksa Akrilik, 2021'in ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı

Aksa Akrilik, 2021'in ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, küresel düzeydeki belirsizliklere rağmen iç ve dış piyasadaki güçlü konumunu korudu.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, küresel düzeydeki belirsizliklere rağmen iç ve dış piyasadaki güçlü konumunu korudu. 2021'in ikinci çeyreğinde şirketin cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarken, net kar da 424 milyon TL oldu.

Aksa Akrilik, 2021'in ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını duyurdu. Akrilik elyaf üreticisi olan şirket, devam eden belirsizlik koşullarına karşın performansını korudu.

Ciro ve net karlılıkta artış

Açıklanan sonuçlara göre şirketin 2021'in ikinci çeyreğindeki cirosu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91 yükseliş kaydederek 3 milyar 67 milyon TL'ye çıktı. Şirketin net karlılık rakamı ise 2020'nin ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında 8 kat artarak 424 milyon TL oldu. Yüzde 50 sahiplik oranı ile müşterek yönetime tabi ortaklığı DowAksa da 2021'de ciro ve net karlılığını artırarak Aksa Akrilik'in finansal sonuçlarına katkıda bulundu.

"Sürdürülebilirlik ve yeni ürün yatırımlarımız devam ediyor"

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, operasyonel ve finansal performans olarak başarılı bir ilk yarı geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Şirketi geleceğe taşıyacak sürdürülebilirlik ve yeni ürün yatırımlarımız devam ediyor. Yılın ilk yarısında toplamda 31 milyon doların üzerinde bir yatırım harcaması gerçekleştirdik. Zorlu koşullara rağmen sonuçlardan mutluyuz, bu başarıda katkısı bulunan başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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