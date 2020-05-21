Aksa Akrilik, 2020 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı Aksa Akrilik, 2020'nin ilk çeyrek finansal tablosunu duyurdu.

Aksa Akrilik, 2020'nin ilk çeyrek finansal tablosunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; şirketin faiz, vergi ve amortisman öncesi karı bir yılda yüzde 42 artış göstererek, 197 milyon 989 bin TL oldu.

Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticilerinden Aksa Akrilik, 2020 yılı ilk çeyreğine ait sonuçlarını açıkladı. Açıklanan tabloya göre, şirket satış gelirleri bir önceki yılın ilk çeyrek rakamlarıyla kıyaslandığında yüzde 14,8 artarak, 1.062 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK) ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artış göstererek, 197 milyon 989 bin TL seviyesine ulaştığı duyuruldu.

Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlarında ise pozitife dönen karlılık dikkat çekti. Yüzde 50 paya sahip olunan DowAksa Holdings BV'den bir önceki yıl gelen 8 milyon TL zarara karşın, 2020 ilk çeyreğinin 357 bin TL net kar ile sonuçlandığı belirtildi.

Bu sonuçlara göre, Aksa Akrilik'in 2020 yılı ilk çeyrek net karının 65 milyon 126 bin TL olarak gerçekleştiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA