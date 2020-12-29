Aksa ABD Üretim ve Satış Sonrası Müdürlüğüne Naci Ömer Saner getirildi
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Aksa ABD Üretim ve Satış Sonrası Müdürlüğüne Naci Ömer Saner getirildi

29.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:52
Aksa ABD Üretim ve Satış Sonrası Müdürlüğüne Naci Ömer Saner getirildi

Aksa Jeneratör'ün Amerika kıtasındaki büyüme hedefi doğrultusunda Aksa ABD Üretim ve Satış Sonrası Müdürlüğüne Naci Ömer Saner getirildi.

Aksa Jeneratör'ün Amerika kıtasındaki büyüme hedefi doğrultusunda Aksa ABD Üretim ve Satış Sonrası Müdürlüğüne Naci Ömer Saner getirildi.

Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 173 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, global marka değeri ve müşteri memnuniyetini artırma hedefi doğrultusunda stratejik yapılanmasına devam ediyor.

Bu kapsamda, Aksa Servis Direktörlüğü görevini uzun süredir yürüten Saner, bilgi ve tecrübesini şirketin en büyük hedef pazarlarından Amerika kıtasına taşımak üzere Aksa ABD Üretim ve Satış Sonrası Müdürlüğü görevini üstlendi.

Saner'in mevcut görevini ise Serbülent Çilingir teslim alacak. Çilingir, Aksa Jeneratör yurt içi ve yurt dışı tüm satış sonrası hizmetlerin faaliyetlerini yürütecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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