AKS açıklandı mı? AKS sınav sonuçları! AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler
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AKS açıklandı mı? AKS sınav sonuçları! AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AKS açıklandı mı? AKS sınav sonuçları! AKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından 2021 AKS sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda AKS açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştılıyor. Sınava katılan binlerce aday, aradan geçen sürenin ardından sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Sınav sonuçları yapılan değerlendirme sonrası ilan edilecek. AKS değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak ve 60 üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

AKS açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. MEB'den gelecek son dakika açıklamasını bekleyen vatandaşlara, Adaylık Kaldırma Sınavı hakkında detayları araştırıyor.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın sonuçları heyecanla bekleniyor. 5 Eylül tarihinde sınava katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi.

AKS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanıyor. Buna göre, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının 20 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

Sınavda, adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli 5 seçenekli sorular soruldu.

Sınavda çıkan sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları şu şekildeydi:

A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )

2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)

1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

2. 1 No' lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler

3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat

a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci

C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)

1. Eğitim öğretimin planlanması

2. Öğrenme ortamları Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

3. Sınıf yönetimi

4. Öğretim yöntem ve teknikleri

5. Ölçme ve değerlendirme

Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c. Sınavda yer alan her sorunun puan değeri eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi halinde; soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacak.

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