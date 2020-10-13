Dario Costa: "En unutamadığım ülke Türkiye"

Dünyanın en önemli akrobasi uçuşu pilotlarından biri olan Dario Costa, Red Bull Sky Tour kapsamında gerçekleştirdiği benzersiz uçuş gösterileri ile herkesin gözlerini gökyüzüne çevirdi.

Dünyanın en önemli akrobasi uçuşu pilotlarından biri olan Dario Costa, Red Bull Sky Tour kapsamında gerçekleştirdiği benzersiz uçuş gösterileri ile herkesin gözlerini gökyüzüne çevirdi. Yaklaşık iki hafta içinde Marmaris, İstanbul ve Gaziantep'te muhteşem gösteri uçuşları gerçekleştiren Costa, "25 ülkede gösteri yaptım. 'Aralarında unutamadığın ülke hangisi' diye sorarsanız, yanıtım kesinlikle Türkiye olur" dedi.

Geçen sene 4. Red Bull Uçuş Günü ve Teknofest'te gösteri uçuşları gerçekleştiren Red Bull sporcusu Dario Costa, bir kez daha Türkiye semalarında benzersiz gösterilere imza attı. İtalyan pilot, Sky Tour kapsamındaki akrobatik hava gösterisini gerçekleştirerek Marmaris, İstanbul ve Gaziantep'te herkesin gözlerini gökyüzüne çevirdi.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi çok beğendiğini dile getiren dünyanın en iyi akrobasi uçuşu pilotlarından Costa, "Bugüne kadar aralarında İtalya, Hollanda, İngiltere ve Almanya'nın yer aldığı 25 ülkede gösteri uçuşu yaptım. 'Aralarında unutamadığın ülke hangisi' diye sorarsanız, yanıtım kesinlikle Türkiye olur" dedi.

"Türkler çok sıcakkanlı'

Türkiye'nin benzersiz manzaraya sahip olduğunu yeni keşfettiğini dile getiren İtalyan pilot, "Türkiye çok güzel. Her şey şahane. Burada tanıştığım insanlar en iyisi. Türkler çok sıcakkanlı ve arkadaş canlısı. Her gösterimde o kadar çok heyecanlandılar ve bunu bana öyle güzel yansıttılar ki bu da beni teşvik etti. Dünyanın hiçbir yerinde insanların bu kadar heyecanlandığını görmemiştim. Bu yüzden Türkiye'ye gelip gösteri yaptığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı