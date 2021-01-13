Akrilik elyaf üreticisi şirket, ilk entegre raporunu yayımladı

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan ilk entegre raporunu yayımladı. Raporda tüm paydaşlar için uzun vadeli ortak değer yaratan iş modeline ve yeni hedeflere yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayan Aksa Akrilik'in ilk Entegre Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Sosyal, çevresel ve ekonomik alanda geleceğe değer kazandırmayı hedefleyen Aksa Akrilik, entegre rapor yayımlayan sayılı şirketler arasında yer aldığını duyurdu.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik'ten raporla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Rapor; risk yönetimi, hedefler, paydaşlarla kurulan diyalog ve ortak değerler ile çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansını içeriyor. Global Compact standartları göz önünde bulundurularak hazırlanan raporda, şirketin BM tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na yönelik katkıları ve 'Entegre Yönetim Yaklaşımına' da yer veriliyor."

"KÜRESEL STANDARTLARDA DEĞERLENDİRİLDİ"

Açıklama şu şekilde devam etti:

"Şirketin 1 Ocak ve 31 Aralık 2019 arasındaki 12 aylık faaliyet dönemini kapsayan rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin (IIRC) 'Temel' ölçüt seçeneğine uyumlu olarak hazırlandı. IIRC tarafından önerilen altı farklı sermaye ögesi çerçevesi kapsamındaki raporda, Aksa Akrilik'in sürdürülebilirlik performansı, etik ilkeleri, yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları hakkında entegre düşünce anlayışıyla şeffaf analizler yapılıyor."

Raporda görüşlerine yer verilen Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, paydaşlar için yaratılan ortak uzun vadeli değerin altını çizdi. Taş, şunları söyledi;

"Yönetim stratejimiz doğrultusunda, entegre düşünce modelini içselleştiriyoruz. Böylece organizasyonumuzun bütünsel düşünebilen, uzun vadede kalıcı değer yaratacak hale gelmesini sağlıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri odağında sorumlu tüketim anlayışını teşvik ediyoruz. Bu sayede hem ülkemiz için üretiyor hem de tüm paydaşlarımız için ortak katma değer sağlıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı