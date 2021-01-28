Akrep yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep 28 Ocak yeni bölüm fragman izle!
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Akrep yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep 28 Ocak yeni bölüm fragman izle!

28.01.2021 08:22 | Son Güncelleme: 28.01.2021 08:29
Akrep yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep 28 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Akrep dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Akrep oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Akrep var mı? İşte ayrıntılar...

Akrep kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Akrep yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Akrep var mı? Akrep ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Akrep'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

AKREP YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Akrep 28 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Akrep yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep 28 Ocak yeni bölüm fragman izle!

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikret, gizemli bir adamdan gelen telefonla eşi Berna'nın intihar etmediğini ve öldüğü gece evde birinin olduğunu öğrenir. Berna'nın ölümünün gizemini aydınlatmaya karar veren Fikret, Berna'nın ölümüne şahit olan adamın peşine düşer. Ancak Perihan da başka bir oyun kurunca, Fikret kendini yeni bir akrep kapanında bulacaktır.

Akrep yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep 28 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Fikret'i çocuklarının gözünden düşürmeyi başaran ve bütün planları kusursuz işleyen Ferda; Merve, Duru ve Aras üçgeninde giderek yükselen gerilimden ise son derece rahatsızdır. Merve'yi kendi yanında tutmak için yeni planlar yaparken, diğer kızı Ayşem ile ilgili sırrının Perihan'ın elinde olacağına ihtimal vermez. Oysa Perihan, Ferda'nın kızı olduğunu ortaya çıkardığı Ayşem'e hayatının şokunu yaşatır ve evlatlık olduğunu söyler! Anneannesi olduğu gerçeğini saklayarak, gerçek annesi hakkındaki gerçeği ortaya çıkaracağının da sözünü verir.

Annesinin ölümünden sonra yaşananları sorguladıkça, annesinin intihar ettiği fikrinden uzaklaşan Duru da o gece yaşananları öğrenmek için sorular sormaya başlar. Önce babasının ilişkisi nedeniye şüphelendiği Selma'yla yüzleşir. Selma'nın o gece evde olan kişinin Ferda olduğunu işaret etmesi üzerine Duru, babası ve teyzesi arasında bir ilişki olabileceğinin farkına varır! Duru bu araştırmaları yaparken, gerçekleri bilen Aras, Duru'ya olan sevgisi ve vicdan azabı arasında tamamen kontrolden çıkacaktır.

İpek ve Şahin'in hızla gelişen ilişkisi herkesi yeni bir tavır almaya zorlarken; Perihan ise kızının ölümüyle ilgili şüphelerini artıracak yeni bir bilgiye ulaşır. Tüm şüpheleri Fikret'in üzerine toplayan bu bilgi sayesinde Perihan yeni bir oyun kurar.

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKREP YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

Akrep yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep 28 Ocak yeni bölüm fragman izle!
Akrep yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep 28 Ocak yeni bölüm fragman izle!
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