Akrep yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Akrep 22 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Akrep dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Akrep oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Akrep son bölümde neler oldu? Akrep ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Akrep var mı? İşte ayrıntılar...

Akrep kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Akrep yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Akrep var mı? Akrep ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Akrep'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

AKREP YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sol Yanım 22 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesini Ferda'ya karşı korumak için elinden geleni yapan ve bu uğurda damadı Fikret'in eski sevgilisi Selma'dan bile medet uman Perihan Emgen, kendi silahıyla vurulup Selma'nın daha büyük bir tehdit haline gelmesine neden olmuştu. Çaresiz kalan Perihan Emgen, Selma tehlikesine karşı bu bölümde Ferda'dan yardım isteyecek.

Ferda, Perihan'la birlikte kurduğu planı devreye sokar ve Selma'nın evine giderek ona yalvarır. Perihan ise Ferda'nın kızı yani kendi torunu olduğunu öğrendiği Ayşem'le yeniden buluşup ona iş teklif eder. Fikret, Perihan'ın telefonunun peşindedir. Telefonun bu kadar bahis konusu olması Merve'yi de şüphelendirir ancak Ferda, kızkardeşi Berna'nın cesedini Aras'a göle attırdığı anlara ait görüntüler konusunda önlemini almıştır.

Merve'nin Şahin konusundaki uyarıları nedeniyle İpek'le arası açılır. Duru ve Aras cephesinde ise Duru'nun eski sevgilisi Hakan'ın gelişiyle soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Ferda, Fikret'e karşı kurdukları plan doğrultusunda Şahin'i Sapanca'daki eve götürür ve Fikret ve Selma'nın sarmaş dolaş eve gelmesiyle kızılca kıyamet kopar. Şahin, babasını ve Selma'yı evden kovar. Ancak, Selma ve Fikret'in çok farklı bir planı vardır ve belki de Ferda'nın iki adım önüne geçmişlerdir.

AKREP YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AKREP YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

