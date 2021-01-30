Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 9. bölüm fragmanı izle! Akrep hangi gün, hangi kanalda? Akrep oyuncuları!
Yayınlandığı ilk günden dikkat çekmeyi başaran dizi Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 9. bölüm fragmanı izle! Akrep hangi gün, hangi kanalda? Akrep oyuncuları!
Güçlü oyuncu kadrosu, hikayesi ile dikkat çeken STAR TV'nin sevilen dizisi Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 9. bölüm fragmanı izle! Akrep hangi gün, hangi kanalda? Akrep oyuncuları!
AKREP SON BÖLÜM ÖZETİ
Dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen ve çok konuşulan yedinci bölümüne Ferda ve Perihan'ın yüzleşmesi damga vurmuş; Fikret'in cinayetin gizli tanığına ulaşıp konuşturması herkesi şok etmişti. Sekizinci bölümde köşeye sıkışan Ferda, şeytani planını uygulamaya koyuyor. Annesi Perihan tarafından Berna'nın öldüğü geceyle ilgili sorgulanan Ferda, şimşekleri Fikret'in üzerine çekmek için zekice bir hamle yapacak. Fikret, cinayet gecesiyle ilgili delil bulmak için çalışırken, İpek'in kalp ameliyatı, ailenin sorunlarını bir kenara bırakıp bir araya gelmesine vesile olacak. Karısının katilinin sevgilisi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Fikret ne yapacak? Ferda cinayetle ilgili üzerinde toplanan şüpheleri dağıtabilecek mi? Perihan, kızının ölümüyle ilgili gerçeğe ulaşabilecek mi? İpek'in ameliyatı başarılı geçecek mi?
AKREP HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?
Yayın günü değişen Akrep dizisi, Perşembe günü, saat 20.00'da STAR TV ekranlarında yayınlanmaktadır. 8. bölüm ile ekranlarda yayınlanan dizinin 9. bölüm fragmanı haberimizde.
AKREP OYUNCULARI
Perihan: Demet Akbağ
Ferda: Evrim Alasya
Fikret: Bekir Aksoy
Aras: Yusuf Çim
Duru: Aslı Melisa Uzun
Ayşem: Beril Pozam
Hacer: Demet Gül
İpek: Esila Umut
Şahin: Taha Baran Özbek
Merve: Müge Su Şahin
Ece: Ahsen Türkyılmaz