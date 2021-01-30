Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 9. bölüm fragmanı izle! Akrep hangi gün, hangi kanalda? Akrep oyuncuları!

Güçlü oyuncu kadrosu, hikayesi ile dikkat çeken STAR TV'nin sevilen dizisi Akrep yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akrep 9. bölüm fragmanı izle! Akrep hangi gün, hangi kanalda? Akrep oyuncuları!

AKREP SON BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen ve çok konuşulan yedinci bölümüne Ferda ve Perihan'ın yüzleşmesi damga vurmuş; Fikret'in cinayetin gizli tanığına ulaşıp konuşturması herkesi şok etmişti. Sekizinci bölümde köşeye sıkışan Ferda, şeytani planını uygulamaya koyuyor. Annesi Perihan tarafından Berna'nın öldüğü geceyle ilgili sorgulanan Ferda, şimşekleri Fikret'in üzerine çekmek için zekice bir hamle yapacak. Fikret, cinayet gecesiyle ilgili delil bulmak için çalışırken, İpek'in kalp ameliyatı, ailenin sorunlarını bir kenara bırakıp bir araya gelmesine vesile olacak. Karısının katilinin sevgilisi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Fikret ne yapacak? Ferda cinayetle ilgili üzerinde toplanan şüpheleri dağıtabilecek mi? Perihan, kızının ölümüyle ilgili gerçeğe ulaşabilecek mi? İpek'in ameliyatı başarılı geçecek mi?

AKREP HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Yayın günü değişen Akrep dizisi, Perşembe günü, saat 20.00'da STAR TV ekranlarında yayınlanmaktadır. 8. bölüm ile ekranlarda yayınlanan dizinin 9. bölüm fragmanı haberimizde.

AKREP OYUNCULARI

Perihan: Demet Akbağ

Ferda: Evrim Alasya

Fikret: Bekir Aksoy

Aras: Yusuf Çim

Duru: Aslı Melisa Uzun

Ayşem: Beril Pozam

Hacer: Demet Gül

İpek: Esila Umut

Şahin: Taha Baran Özbek

Merve: Müge Su Şahin

Ece: Ahsen Türkyılmaz

AKREP 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!